Έκκληση να σταθούμε στο πλευρό του 15χρονου Γιώργου που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Νέα έκκληση προς τον καθένα μας, απευθύνει το Σωματείο Παιδική Χαρά, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι μαζί στη μάχη που δίνει ο 15χρονος Γιώργος με τον καρκίνο.

Το παιδί υποχρεώθηκε να αφήσει την πατρίδα του τη Θάσο, το σχολείο και τις παρέες του, όταν διαγνώστηκε πως πάσχει από έναν επιθετικό καρκίνο, το σάρκωμα Ewing και εδώ και έναν χρόνο παλεύει για τη ζωή του. Στήριγμά του, σε αυτήν την περιπέτεια είναι η μητέρα του, που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της (έχει ακόμα ένα αγόρι) και άφησε τη δουλειά της στο νησί προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στον γιο της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Σωματείου Παιδική Χαρά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 15ΧΡΟΝΟ ΓΙΩΡΓΟ❗️

Αυτός είναι ο Γιώργος από τη Θάσο! Πάσχει από έναν επιθετικό καρκίνο, το σάρκωμα Ewing, που «χτυπάει» στα κόκκαλα. Ο Γιώργος είναι 15 χρονών και τον τελευταίο χρόνο η ζωή του όλη είναι το δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Έχει ξεχάσει τις παρέες του, το σχολείο, τις βόλτες.

Ένας πόνος στον ώμο, μια ακτινογραφία, μετέπειτα εξετάσεις, η σκληρή διάγνωση… Ο Γιώργος και η μαμά του αναγκάστηκαν να μετακομίσουν από το νησί τους στην πρωτεύουσα. Όλοι αυτοί οι μήνες έκρυβαν για τον Γιώργο πολλές χημειοθεραπείες, δυο χειρουργεία και πολύ πόνο… Ο Γιώργος έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του, όμως δεν παραδίδει τα όπλα. Έχει καταπονηθεί παρά πολύ από τις θεραπείες του και στο σώμα και στην ψυχή! Η δίψα του όμως για ζωή είναι μεγαλύτερη από οποιονδήποτε πόνο!

Η μητέρα του Γιώργου που μεγαλώνει τα δυο της παιδιά (τον Γιώργο και τον αδερφό του) εντελώς μόνη, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της... Μέσα σε λίγες ημέρες αναγκάστηκε να μετακομίσει στην Αθήνα για να σωθεί το ένα της παιδί και έχασε την δουλειά της. Τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα! Έχει βρεθεί σε τεράστιο αδιέξοδο και ζητά τη βοήθεια μας.

Ας μην γυρίσουμε την πλάτη στον Γιώργο τώρα που το χρειάζεται πιο πολύ! Παρακαλούμε πολύ σε όλους σας να κοινοποιήσετε την έκκληση αυτή!

?Οποίος επιθυμεί να βοηθήσει μπορεί να το κάνει στον λογαριασμό που ανοίχτηκε για αυτόν τον σκοπό:



ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση , γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης PayPal https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki REFERENCE : Donation by + your full name