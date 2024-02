Κανονικά η συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την συναυλία των Coldplay που αναβλήθηκε στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνημά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ η οποία είχε αναβληθεί λόγω φθορών στο πολυκαρβονικά του Στέγαστρου Καλατράβα.

Όπως επισημαίνει, στην ανάρτησή του για το συγκεκριμένο θέμα: «Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything's not lost…When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους».

Δείτε παρακάτω όλη την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Νέα πυρκαγιά στο χωριό Κάτω Γερακαρίο στη Ζακύνθο

Ταξί: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών - Πότε απεργούν στην Αθήνα

Κώστας Πολυχρονόπουλος: «Πρέπει να μιλήσω αλλά θα μιλήσω στη Δικαιοσύνη όταν και άμα με καλέσει»