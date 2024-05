Τyra Banks: «Αγκαλιάστε τη γήρανση, μην ντρέπεστε για τις εξάψεις και τα γκρίζα μαλλιά»

Η Tyra Banks παροτρύνει τις γυναίκες να αγκαλιάσουν τη «φυσική ομορφιά» της γήρανσης

Η Tyra Banks παροτρύνει τις γυναίκες να αγκαλιάσουν τη «φυσική ομορφιά» της γήρανσης και να μην αισθάνονται άσχημα για τις εξάψεις και τα γκρίζα μαλλιά.

«Όταν ήμουν νεότερη στο δημοτικό, νόμιζα ότι τα 50 σήμαιναν μία μεγάλη γιαγιά», λέει το σούπερ μόντελ και πρώην παρουσιάστρια του America's Next Top Model και του Dancing with the Stars. «Νόμιζα ότι θα φορούσα γυαλιά και απλώς θα είχα ένα πάπλωμα στην αγκαλιά μου και θα έβλεπα σαπουνόπερες όλη μέρα».

Τα πράγματα όμως δεν έγιναν έτσι. «Το πώς είναι η ζωή μου τώρα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που πίστευα ότι θα ήταν τα 50 όταν ήμουν μικρό κορίτσι», λέει η Banks, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Αυστραλία, όπου εργάζεται και ζει με τον φίλο της Louis Bélanger Martin και τον γιο της York, 8 ετών, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην της Erik Asla).

«Nιώθω υπέροχα. Δεν είμαι ανασφαλής με τον εαυτό μου. Δεν κοροϊδεύω. Λέω συχνά "Θεέ μου[είμαι] 50!" προτού πω κάτι, αυτή η δήλωση μου δίνει την άδεια να πω ό,τι θέλω να πω». Σε αυτή την ηλικία, η Banks γνωρίζει πραγματικά τον εαυτό της. «Είμαι μαμά και επιχειρηματίας», λέει για την επιχείρηση παγωτού Smize & Dream.

«Κάνω συναντήσεις Zoom χωρίς μακιγιάζ και φοράω την περούκα μου. . . . Στα 50 αισθάνομαι καλά.»

Τι θα ήθελε να γνωρίζουν οι γυναίκες που πλησιάζουν τα 50; «Κυρίες που πλησιάζετε τα 50, δεν είμαι σίγουρη αν ξεκίνησαν ακόμα οι εξάψεις, αλλά μπορεί να έρθουν και να μην είναι το τέλος του κόσμου.

Χρησιμοποιήστε εκείνη την ώρα που ξυπνάτε στη μέση της νύχτας για να φροντίσετε απλά κάποια πράγματα γιατί θα ξυπνήσετε. Διαβάστε αυτό το βιβλίο, λύστε εκείνο το σταυρόλεξο. Δείτε το τέλος αυτής της εκπομπής με την οποία εντυπωσιαστήκατε».

Όσο για τα πράγματα που την κάνουν ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή λέει πως το αγαπημένο της πράγμα είναι...τα σαββατοκύριακα. «Αυτό που με κάνει χαρούμενη είναι τα Σαββατοκύριακα. Λατρεύω τα Σαββατοκύριακα γιατί όπως λέω, αφήνω αυτό το iPhone κάτω, αφήνω αυτό το iPad κάτω, αυτόν τον υπολογιστή.

Με την οικογένεια, πάμε σινεμά. Αγαπάμε το εμπορικό κέντρο, περνάμε όλη μέρα στο εμπορικό κέντρο. Είμαστε αυτού του τύπου η οικογένεια. Πάμε σινεμά, πάμε να κάνουμε μανικιούρ. Απολαμβάνουμε το επιδόρπιο. Θέλω να πω, απλά αγαπάμε το εμπορικό κέντρο, αγαπάμε μια καλή ταινία, λατρεύουμε να περπατάμε. Είναι απλά η υπέροχη οικογενειακή μου στιγμή το Σαββατοκύριακο και μου αρέσει»