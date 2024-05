Απίστευτο και όμως αληθινό: Το μέρος του σώματος που παραμένει ζωντανό για χρόνια αφού πεθάνουμε

Εκπληκτική ανακάλυψη για το τι συμβαίνει στο σώμα μας αφότου πεθάνουμε

Σε μια σπουδαία ανακάλυψη προχώρησαν οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Τενεσί, καθώς ανακάλυψαν το μέρος του σώματός μας που παραμένει ζωντανό αφότου πεθάνουμε.

Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν ότι το μικροβίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος στο έντερό του παραμένει ζωντανό και ενεργό. Πρόκειται για μια περίπλοκη κοινότητα, γεμάτη βακτήρια, ιούς, μύκητες και διάφορα μικρόβια που κατοικούν στο σώμα και παραμένουν ενεργά ακόμα και μετά τη διάσπαση των ιστών μας.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ταφή των νεκρών ωφελεί το τοπικό περιβάλλον, καθώς λειτουργούν σαν μηχανισμοί «ανακύκλωσης», δίνοντας τροφή σε εκατοντάδες είδη οργανισμών.

Οι βιολόγοι αναπαρήγαγαν τη διαδικασία αποσύνθεσης του σώματος σε εργαστήριο, συνδυάζοντας δείγματα μικροβιωμάτων που κατοικούν στο έντερο και έναν τύπο χώματος που απαντάται συχνά στα νεκροταφεία.

Όπως διαπιστώθηκε, οι κοινότητες αυτές μικροοργανισμών συνέχισαν να ζουν ακόμα και αφότου τους κόπηκε η παροχή σε οξυγόνο, καθώς τρέφονταν από τις πρωτεΐνες, το λίπος και τους υδατάνθρακες που ήταν αποθηκευμένοι στους ιστούς.

Το μικροβίωμα όχι μόνο επιβίωσε μετά το θάνατο του «οικοδεσπότη», αλλά κατάφερε να αναμειχθεί με την κοινότητα των μικροοργανισμών που ήταν παρόντες στο έδαφος, επιταχύνοντας τη διαδικασία της αποσύνθεσης και «μετατρέποντας το σώμα σε ένα φυτό ανακύκλωσης, που επιτρέπει σε νέα ζωή να ανθήσει».

Μάλιστα, η χαρακτηριστική μυρωδιά ενός πτώματος σε αποσύνθεση, στην πραγματικότητα προκαλείται από τα βακτήρια που τρέφονται σε μια διαδικασία παραγωγής ενέργειας που δεν απαιτεί οξυγόνο.

«Καθώς μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οργανικά θρεπτικά συστατικά του σώματός μας, οι μικροοργανισμοί που κατοικούν στο σώμα μας αυξάνουν τους αριθμούς τους. Ένας μεγάλος πληθυσμός σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τουλάχιστον μερικοί από αυτούς να επιβιώσουν έξω, στο πιο σκληρό περιβάλλον και να βρουν ένα νέο σώμα με επιτυχία», εξηγεί η επικεφαλής της έρευνας.

