Ποινικές ευθύνες και στους γονείς: Έρχονται φυλακίσεις και βαριά πρόστιμα για το αλκοόλ σε ανηλίκους

Την άμεση σφράγιση του καταστήματος και την κίνηση ποινικών διώξεων για τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους, ακόμα και καπνικών προϊόντων, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πακέτο μέτρων που επεξεργάζεται ήδη διυπουργική επιτροπη της κυβέρνησης, μετά τα πρόσφατα περιστατικά με ανηλίκους που ύστερα από τη χρήση αλκοόλ σε επικίνδυνη κατάσταση μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», στο πλαίσιο των κυβερνητικών ενεργειών περιλαμβάνονται διοικητικά, αστυνομικά και ποινικά μέτρα, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η κατά βάση ανέλεγκτη προς το παρόν κατάσταση, καθώς η διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους όπως επίσης και καπνικών ή άλλων εθιστικών προϊόντων δυστυχώς είναι διαδεδομένη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάθεσης αλκοόλ σε ανηλίκους θα προβλέπεται άμεση σφράγιση του καταστήματος, μπαρ, κέντρου διασκέδασης ή όποιου άλλου διαπιστωθεί από τις αστυνομικές αρχές, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου, ότι διαθέτει αλκοολούχα ποτά, άλλα εθιστικά ή καπνικά προϊόντα σε ανηλίκους.

Οι διοργανώσεις πλέον δημόσιες

Όλες οι σχετικές διοργανώσεις θα θεωρούνται και θα προβλέπονται από τον νόμο πλέον ως δημόσιες και όχι ιδιωτικές, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από την Αστυνομία, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα.

Επιπλέον επανέρχονται οι ποινικές κυρώσεις για τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους. Οι ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος θα αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Δικαιοσύνης, τους υπέυθυνους του καταστήματος ή του χώρου διάθεσης των αλκοολούχων ποτών, με τις προβλεπόμενες ποινές να ανέρχονται ως πέντε χρόνια φυλάκιση.

Ποινικές ευθύνες και οι γονείς

Παράλληλα ποινικές ευθύνες θα έχουν και οι γονείς των ανηλίκων, καθώς ήδη έχει ψηφιστεί νόμος, ο οποίος και ισχύει, που επιβάλλει ποινές ως και πέντε χρόνια για παραμέληση ανηλίκων στους γονείς τους για οποιονδήποτε λόγο δεν προστατεύουν τα παιδιά τους και τα αφήνουν έκθετα σε κινδύνους. Οι συγκεκριμένες διατάξεις για την παραμέληση των ανηλίκων θα ισχύουν στο εξής και για την κατανάλωση αλκοόλ, εθιστικών ή καπνικών προϊόντων.

Στις προβλέψεις για ελέγχους για τη διάθεση αλκοολούχων ποτών, καπνικών προϊόντων ή άλλων η σχετική ευθύνη ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία προβλέπεται να συνεπικουρείται από τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό ή την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις, προϊόν του έντονου προβληματισμού που είναι διάχυτος για τη διαδεδομένη παρανομία στη διάθεση αλκοόλ, με ό,τι συνεπάγεται, σε ανηλίκους, αξίζει να προστεθεί η εύλογη επισήμανση ότι οι νομοθετικές προβλέψεις κυρώσεων, διοικητικών, ποινικών και άλλων, είναι απολύτως απαραίτητες, αρκεί να εφαρμοστούν με συνέπεια και συστηματικά και όχι μόνο συγκυριακά.

Οι Έλληνες έφηβοι από τους πρώτους στην Ευρώπη στο ποτό

Τα δύο πρόσφατα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από μαθητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατέληξαν στο νοσοκομείο, δείχνουν την έκταση ενός προβλήματος που είναι υπαρκτό, αλλά είναι και παγκόσμιο, όπως προκύπτει από τις στατιστικές και τα νούμερα.

Όσον αφορά την χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) οι έλληνες έφηβοι κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων στην κατανάλωση αλκοολ στην Ευρώπη, ενώ 300 περιστατικά μέθης παιδιών από 13-16 ετών φτάνουν κάθε χρόνο μόνο στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας («Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού»). Πρόκεται λοιπόν για ένα πρόβλημα ήδη καταγεγραμμένο.

Είναι ίσως, όμως, η μαζικότητα αλλά και η επικινδυνότητα των πρόσφατων περιστατικών που έκαναν πιο έντονο τον ήχο του κώδωνα κινδύνου και οδήγησε σε εξελίξεις.

