Ψυχρή Πανσέληνος: Το τελευταίο φεγγάρι του 2024 – Οι παραδόσεις και οι ονομασίες

Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, θα λάμψει στον ουρανό η τελευταία πανσέληνος του 2024, γνωστή ως «Ψυχρή Πανσέληνος», η οποία οφείλει το όνομά της στις ψυχρές θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου.

Αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη νυχτερινή σελήνη, καθώς θα βρίσκεται πιο κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη ταιριάζει σχεδόν με το επίπεδο της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Η ονομασία της πανσελήνου του Δεκεμβρίου προήλθε από τους ιθαγενείς της Αμερικής και συγκεκριμένα από τη φυλή Mohawk, η οποία επινόησε το «ψυχρό φεγγάρι». Άλλες ονομασίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί στην τελευταία πανσέληνο του έτους είναι το «Snow Moon» (χιονισμένο φεγγάρι), το «Winter Maker Moon» (το χειμερινό φεγγάρι) και ακόμη και το «Moon When the Deer Shed Their Antlers» (το φεγγάρι την εποχή που τα ελάφια χάνουν τα κέρατά τους).

Ευρωπαϊκές Παραδόσεις

Στην Ευρώπη, η πανσέληνος του Δεκεμβρίου είχε επίσης σημαντική θέση:

Φεγγάρι πριν από το Γιορτινό (Moon before Yule) : Συνδέεται με το προχριστιανικό φεστιβάλ της Γιούλ, που γιορτάζει την επιστροφή του ήλιου μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

: Συνδέεται με το προχριστιανικό φεστιβάλ της Γιούλ, που γιορτάζει την επιστροφή του ήλιου μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Φεγγάρι της Βελανιδιάς (Oak Moon): Αυτό το όνομα πιθανότατα έχει σχέση με τους Δρυίδες, που λάτρευαν τη βελανιδιά και συνέλεγαν γκι από τα δέντρα αυτά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Συμβολισμός και παρατηρήσεις

Η «Ψυχρή Πανσέληνος» όχι μόνο σηματοδοτεί την αλλαγή των εποχών, αλλά συχνά θεωρείται μια περίοδος περισυλλογής και ανανέωσης. Η θέση της στον ουρανό κατά τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου προσφέρει μια εντυπωσιακή θέα, καθώς παραμένει ψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

