ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα - Στις 13:00 η συγκέντρωση στην Αθήνα

Τι διεκδικεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα - Στις 13:00 η συγκέντρωση στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ πραγματοποιεί πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τη λήξη ωραρίου των υπηρεσιών του eΕΦΚΑ.
  • Στις 13:00 θα γίνει συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία του eΕΦΚΑ στην Αθήνα και αντίστοιχες σε άλλες περιφερειακές υπηρεσίες και τοπικές δομές.
  • Τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν νέες προσλήψεις, βελτίωση της λειτουργίας ραντεβού, ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, και ενίσχυση της υπηρεσίας Helpdesk.
  • Ζητείται νομοθετική τροποποίηση για καθιέρωση μίας ημέρας χωρίς εξυπηρέτηση κοινού για την καλύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων, με προτεινόμενη ημέρα την Τετάρτη.
  • Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ προειδοποιεί για πιθανή κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 24ωρη ή 48ωρη απεργία και άλλες δράσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων.
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Κλαδική πανελλαδική στάση εργασίας πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ), σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως και τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ

Στις 13:00 θα ακολουθήσει συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί έξω από κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) ανά τη χώρα, καθώς και σε τοπικές δομές σε πόλεις της περιφέρειας που ο κάθε σύλλογος-μέλος θα επιλέξει.

Όπως ανακοινώθηκε, βασικό ζητούμενο είναι η άμεση και ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στις νέες εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (OΠΣ) του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κύρια αιτήματα είναι:

«- Να ενισχυθεί ο φορέας με εκατοντάδες νέες προσλήψεις.

- Να αποσαφηνιστεί οριστικά η κατάσταση ασάφειας που επικρατεί σήμερα σε πολλές υπηρεσιακές μονάδες του e-ΕΦΚΑ με τη λειτουργία των ραντεβού και να τροποποιηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος των πέντε λεπτών για την ολοκλήρωση κάθε ραντεβού.

- Να υλοποιηθούν αποφασιστικά τα μέτρα για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, για τους εργαζόμενους και τους πολίτες που βρίσκονται στον χώρο των υπηρεσιών, με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης, την ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας στις υπηρεσίες που δέχονται μεγάλη πίεση, με τοποθέτηση σκάνερ αναγνώρισης μεταλλικών αντικειμένων και, τέλος, με την εφαρμογή παντού των οδηγιών για την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών που εισέρχονται στις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα.

- Να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό η υπηρεσία Helpdesk, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει σε άμεσο χρόνο ουσιαστικές λύσεις στα υπηρεσιακά προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν.

- Να υπάρξει η νομοθετική τροποποίηση που απαιτείται για την καθιέρωση μίας ημέρας χωρίς εξυπηρέτηση κοινού για όλες τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με προτεινόμενη ημέρα την Τετάρτη, ώστε να διεκπεραιώνεται ο μεγάλος όγκος αιτημάτων που συσσωρεύεται καθημερινά στις υπηρεσίες του φορέα».

Στην ανακοίνωση, η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι, με την επίτευξη μαζικής συμμετοχής στη στάση εργασίας και στις συγκεντρώσεις, προτίθεται να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις, προκηρύσσοντας 24ωρη ή και 48ωρη απεργία, καθώς και άλλες μορφές κινηματικής δράσης που δεν θα επιβαρύνουν μισθολογικά τους εργαζόμενους.

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