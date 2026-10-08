Κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό λόγω καραμπόλας - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

Snapshot Αυξημένη κίνηση υπάρχει στην Αθηνών-Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας, Κατεχάκη, Λεωφόρο Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ προς Ελευσίνα είναι μικρότερες.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία, απαιτώντας προσοχή και υπομονή από τους οδηγούς. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Πέμπτης (8/10) στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με σημαντικά προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και σε αρκετές λεωφόρους.

Στη Λεωφόρο Κηφισού, σύγκρουση τριών οχημάτων στο ύψος της Ιεράς Οδού προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία, με το ρεύμα προς Πειραιά να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο, ωστόσο η σύγκρουση έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών, και στα δύο ρεύματα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Αθηνών-Λαμίας, τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Άλιμο έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.