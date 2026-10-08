Νταλίκα γεμάτη ζάχαρη εξετράπη στην Αθηνών-Λαμίας – Σκορπίστηκε το φορτίο στον δρόμο

Snapshot Το όχημα προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και ακινητοποιήθηκε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, καταλαμβάνοντας μέρος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Μέρος του φορτίου ζάχαρης σκορπίστηκε στον δρόμο και συνεργεία χρειάστηκε να το απομακρύνουν και να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Ο οδηγός, υπήκοος Σερβίας, δεν τραυματίστηκε και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Η περιοχή σημάνθηκε άμεσα και η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας ρύθμισε την κυκλοφορία για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας.

Μια νταλίκα που μετέφερε μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας της στο 113ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το βαρύ όχημα προσέκρουσε αρκετές φορές στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και τελικά ακινητοποιήθηκε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, καταλαμβάνοντας παράλληλα μεγάλο μέρος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Από την εκτροπή, μέρος του φορτίου έπεσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να γεμίσει το οδόστρωμα ζάχαρη. Συνεργεία χρειάστηκε να επιχειρήσουν στο σημείο για την απομάκρυνση του φορτίου και τον καθαρισμό του δρόμου.

Ευτυχώς, ο οδηγός της νταλίκας, υπήκοος Σερβίας, δεν τραυματίστηκε. Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Το σημείο σημάνθηκε άμεσα από τη Νέα Οδό, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν και αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.