Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός λόγω σύγκρουσης οχημάτων - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική οδό

Snapshot Συγκρούσεις οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού προκαλούν αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις προς Πειραιά.

Υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου και στην Αθηνών-Λαμίας έως τον κόμβο Καλυφτάκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Οι καθυστερήσεις στην Αθηνών-Λαμίας προς το Αεροδρόμιο φτάνουν τα 25-30 λεπτά, ενώ στην έξοδο προς Λαμία 5-10 λεπτά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με δυσχέρεια στην κυκλοφορία να καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται επίσης στην Αθηνών-Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, καθώς και στην Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη, στο ρεύμα εξόδου.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου και στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις στην Αθηνών-Λαμίας

Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τη Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ επιπλέον καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 5 έως 10 λεπτά από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας, καθώς και σε 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.