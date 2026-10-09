Θεσσαλονίκη: Γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Snapshot Μία γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.

Η γυναίκα περνούσε από διάβαση πεζών όταν χτυπήθηκε από το δίκυκλο.

Η γυναίκα και ο μοτοσικλετιστής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» με τραυματισμούς, αλλά εκτός κινδύνου.

Η γυναίκα φέρει κακώσεις στο κεφάλι, ενώ ο αναβάτης έχει ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν μία γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 8:30 η γυναίκα περνούσε από διάβαση πεζών στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος του Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, όταν χτυπήθηκε από το δίκυκλο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια η γυναίκα και ο μοτοσικλετιστής διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», με το θύμα να φέρει κακώσεις στο κεφάλι, και τον αναβάτη να έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα.

Ωστόσο, αμφότεροι βρίσκονται εκτός κινδύνου, ενώ η Τροχαία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.