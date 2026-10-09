Βασίλης Παϊτέρης: Οδηγείται στη φυλακή, παραβίασε περιοριστικό όρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής συνελήφθη καθώς φέρεται να παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής του

Άγγελος Βουράκης

Βασίλης Παϊτέρης: Οδηγείται στη φυλακή, παραβίασε περιοριστικό όρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη επειδή παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής του.
  • Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην Αγία Βαρβάρα το βράδυ της Πέμπτης.
  • Ο περιοριστικός όρος είχε επιβληθεί μετά από βούλευμα που αφορούσε συγχώνευση ποινών για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων οφειλών προς το Δημόσιο.
  • Ο τραγουδιστής αναμένεται να μεταφερθεί στη φυλακή.
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Στη φυλακή αναμένεται να μεταφερθεί ο γνωστός τραγουδιστής, Βασίλης Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην Αγία Βαρβάρα, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής συνελήφθη καθώς φέρεται να παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής του. Ο συγκεκριμένος όρος είχε επιβληθεί με βούλευμα, μετά τη συγχώνευση ποινών που αφορούσαν σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και οφειλές προς το Δημόσιο.

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