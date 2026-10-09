Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής για χρέη στο Δημόσιο

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Πέμπτης και διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων

Μιχάλης Παπαδάκος

Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής για χρέη στο Δημόσιο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη για οφειλές στο Δημόσιο και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.
  • Η υπόθεση αφορά ένα σπίτι του σε δασική περιοχή, για το οποίο είχε προηγούμενη καταδίκη.
  • Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Πέμπτης και διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.
  • Την Παρασκευή μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων για να απολογηθεί στον ανακριτή.
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Συνελήφθη για οφειλές στο Δημόσιο ο Βασίλης Παϊτέρης, με τον γνωστό τραγουδιστή να συλλαμβάνεται και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Παϊτέρης απασχόλησε τις φορολογικές Αρχές για ένα σπίτι ιδιοκτησίας του σε δασική περιοχή, και για το οποίο είχε προηγούμενη καταδίκη.

Ο τραγουδιστής συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (8/10), διανυκτέρευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, και το μεσημέρι της Παρασκευής μετήχθη στην Ευελπίδων για να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

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