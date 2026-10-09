Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής για χρέη στο Δημόσιο

Snapshot Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη για οφειλές στο Δημόσιο και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αφορά ένα σπίτι του σε δασική περιοχή, για το οποίο είχε προηγούμενη καταδίκη.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Πέμπτης και διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Την Παρασκευή μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων για να απολογηθεί στον ανακριτή. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη για οφειλές στο Δημόσιο ο Βασίλης Παϊτέρης, με τον γνωστό τραγουδιστή να συλλαμβάνεται και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Παϊτέρης απασχόλησε τις φορολογικές Αρχές για ένα σπίτι ιδιοκτησίας του σε δασική περιοχή, και για το οποίο είχε προηγούμενη καταδίκη.

Ο τραγουδιστής συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (8/10), διανυκτέρευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, και το μεσημέρι της Παρασκευής μετήχθη στην Ευελπίδων για να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

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