Βασίλης Παϊτέρης: Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής για χρέη στο Δημόσιο
Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Πέμπτης και διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων
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- Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη για οφειλές στο Δημόσιο και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.
- Η υπόθεση αφορά ένα σπίτι του σε δασική περιοχή, για το οποίο είχε προηγούμενη καταδίκη.
- Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Πέμπτης και διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.
- Την Παρασκευή μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων για να απολογηθεί στον ανακριτή.
Συνελήφθη για οφειλές στο Δημόσιο ο Βασίλης Παϊτέρης, με τον γνωστό τραγουδιστή να συλλαμβάνεται και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Παϊτέρης απασχόλησε τις φορολογικές Αρχές για ένα σπίτι ιδιοκτησίας του σε δασική περιοχή, και για το οποίο είχε προηγούμενη καταδίκη.
Ο τραγουδιστής συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (8/10), διανυκτέρευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, και το μεσημέρι της Παρασκευής μετήχθη στην Ευελπίδων για να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.
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