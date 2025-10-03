Βασίλης Παϊτέρης: «Είμαι ο μόνος που χτίζει ένα σπίτι παράνομα; Όλη η Ελλάδα είναι παράνομη»

Ο Βασίλης Παϊτέρης, το απόγευμα της Παρασκευής, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για την σύλληψη που προηγήθηκε για χρέη 850.000 ευρώ προς το δημόσιο.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Παϊτέρης περιέγραψε μεταξύ άλλων πως «αυτό το σπίτι, όταν το αγόρασα, είχε μέσα ένα δωμάτιο, μια κουζίνα και ένα λουτρό. Το επέκτεινα μετά γιατί δεν μας έπαιρνε, ήμασταν 10 άτομα και κοιμόμασταν οι πέντε».

«Κοιτάξτε, άδεια σε σπίτια που είναι εκτός σχεδίου δεν δίνεται. Είμαι όμως ο μόνος που χτίζει ένα σπίτι παράνομα; Όλη η Ελλάδα παράνομη είναι», είπε.

«Το ‘χω γκρεμίσει μια φορά γιατί ήρθε η πολεοδομία και μου το ζήτησε, ήταν απ’ έξω. Το γκρεμίζω εγώ. Πηγαίνω στην εφορία, τελειώνουν τα λεφτά και μετά λόγω του ότι ήρθε χειμώνας και τα παιδιά κοιμόντουσαν απ’ έξω, δεν μπορούσαμε να πάμε να πληρώσουμε ξενοδοχείο, αναγκαστήκαμε και το ξαναφτιάξαμε. Πάλι χωρίς άδεια γιατί είναι εκτός σχεδίου», συμπλήρωσε.

«Το ξέραμε ότι δεν είναι μες στο σχέδιο αλλά η ανάγκη σε κάνει να το κάνεις. Η ανάγκη. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μ’ αρέσουν τα χρήματα, τα λεφτά δεν μ’ αρέσουν, γιατί πιστεύω ότι θα τελειώσω και είμαι με ημερομηνία λήξης».