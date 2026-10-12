Ρέθυμνο: Αιματηρό περιστατικό στην Αγία Γαλήνη – Στο νοσοκομείο 58χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο, όπου ένας 58χρονος άνδρας τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, έπειτα από δύο μαχαιριές που δέχτηκε.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ως δράστης της επίθεσης εξετάζεται ένας 18 χρονος, ο οποίος φέρεται να πήγε τα ξημερώματα της Κυριακής στο σπίτι του και να του επιτέθηκε με μαχαίρι.

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