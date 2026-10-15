Κρήτη: Κατέρρευσε μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κίσσαμο - Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Τμήμα μπαλκονιού από εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κίσσαμο κατέρρευσε το βράδυ της Τετάρτης 14/10
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- Η κατάρρευση προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Ακτής Τομπάζη, κοντά στο τοπικό Μουσείο.
- Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.
- Οι συνέπειες περιορίστηκαν σε υλικές ζημιές στα οχήματα.
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στην Κίσσαμο Χανίων, όταν τμήμα μπαλκονιού από εγκαταλελειμμένο κτήριο αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, προκαλώντας φθορές σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στην περιοχή.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Τομπάζη, σε κοντινή απόσταση από το τοπικό Μουσείο.
Από την πτώση του οικοδομικού τμήματος δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι συνέπειες περιορίστηκαν στις υλικές ζημιές που υπέστησαν τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο σημείο.
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