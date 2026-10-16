Νέα αστυνομική ταυτότητα: Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης και πόσο κοστίζει

Snapshot Η έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας γίνεται μέσω ραντεβού στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με υποβολή δικαιολογητικών και βιομετρικών δεδομένων.

Απαιτούνται ηλεκτρονικό παράβολο, ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, παλαιά ταυτότητα (σε περίπτωση αντικατάστασης) και φωτογραφία, ενώ σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10,50 ευρώ για τη συνηθισμένη έκδοση, με μειωμένο παράβολο 5 ευρώ για πολύτεκνους και επιπλέον παράβολο 9 ευρώ σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της παλιάς ταυτότητας.

Η πληρωμή των παραβόλων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Παράβολο και πρέπει να είναι εξοφλημένη πριν το ραντεβού.

Οι πολίτες πρέπει να επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση πληρωμών και την ορθότητα των δικαιολογητικών πριν το ραντεβού και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στη διαδικασία. Snapshot powered by AI

Η έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για τους πολίτες, καθώς διαθέτει σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Για την απόκτησή του, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τον τρόπο προγραμματισμού του ραντεβού τους και τα προβλεπόμενα έξοδα.

Πώς γίνεται η έκδοση νέας ταυτότητας

Η διαδικασία πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Δημοσίου, επιλέγοντας την κατάλληλη υπηρεσία και διαθέσιμη ημερομηνία.

Κατά την προσέλευσή τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, ενώ πραγματοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης και συλλογής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται, κατά κανόνα, τα εξής:

Ηλεκτρονικό παράβολο για την έκδοση του δελτίου.

Ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου προβλέπεται.

Η παλαιά αστυνομική ταυτότητα, εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση.

Τα απαραίτητα στοιχεία και η φωτογραφία του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζει η αρμόδια υπηρεσία.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς της προηγούμενης ταυτότητας, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες ή δικαιολογητικά. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται οι πολίτες να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία πριν από το ραντεβού τους.

Πόσο κοστίζει η έκδοση

Το κόστος για την έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας στην Ελλάδα διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση του πολίτη. Για τη συνηθισμένη έκδοση ή αντικατάσταση παλαιάς ταυτότητας, το συνολικό κόστος των υποχρεωτικών παραβόλων ανέρχεται σε 10,50 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα ποσά που προβλέπονται είναι τα εξής:

10 ευρώ – Βασικό ηλεκτρονικό παράβολο: Πρόκειται για το παράβολο με κωδικό 4485, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση και την προσωποποίησή του, καθώς και την ασφαλή μεταφορά του.

0,50 ευρώ – Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας: Πρόκειται για το ένσημο με κωδικό 2043, το οποίο απαιτείται για την αίτηση έκδοσης της ταυτότητας.

Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο βασικό παράβολο. Ειδικότερα, το παράβολο έκδοσης μειώνεται από 10 σε 5 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η ιδιότητα του πολυτέκνου με το προβλεπόμενο δικαιολογητικό.

Εάν η παλιά αστυνομική ταυτότητα έχει χαθεί ή έχει υποστεί φθορά, προβλέπεται πρόσθετο ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 9 ευρώ, με κωδικό 1889.

Το ίδιο πρόσθετο παράβολο προβλέπεται και για την αντικατάσταση ταυτότητας λόγω φθοράς. Ωστόσο, σε περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα, ισχύουν ειδικές προβλέψεις, για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία.

Πώς πληρώνονται τα παράβολα

Η έκδοση των ηλεκτρονικών παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο. Οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν τους σωστούς κωδικούς και να ολοκληρώσουν την πληρωμή πριν από την προσέλευσή τους στο αστυνομικό τμήμα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η απλή έκδοση ενός ηλεκτρονικού παραβόλου δεν αρκεί: το ποσό πρέπει να έχει εξοφληθεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Πριν από το ραντεβού, είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες πληρωμές και ότι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, καλό είναι να ελέγχουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στη διαδικασία, στα τέλη ή στις προθεσμίες αντικατάστασης των παλαιών δελτίων.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή προετοιμασία μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, περιορίζοντας την ταλαιπωρία και τις περιττές μετακινήσεις.