Κρήτη: Νομοθετικό κενό άφησε 80χρονη με χρέος 10.000 ευρώ

Μια 80χρονη συνταξιούχος από το Ηράκλειο βρίσκεται αντιμέτωπη με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς βρέθηκε με μια απρόσμενη οφειλή ύψους 10.000 ευρώ.

Το χρέος δημιουργήθηκε εξαιτίας νομοθετικού κενού που επηρεάζει δικαιούχους συντάξεων χηρείαως του πρώην ΟΓΑ.

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