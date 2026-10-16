Καρέτα-καρέτα στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη λίμνη Βουλιαγμένης - Εντυπωσιακό υποβρύχιο βίντεο

Snapshot Η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα καταγράφηκε σε υποβρύχιο βίντεο στη λίμνη Βουλιαγμένης, στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Το βίντεο δείχνει την ήρεμη κίνηση της χελώνας στον βυθό ενός ιδιαίτερου και μυστηριώδους σημείου της λίμνης.

Η καρέτα-καρέτα είναι γνωστό θαλάσσιο είδος της Μεσογείου και συναντάται συχνά στις θάλασσες της Αττικής.

Η παρουσία της χελώνας κοντά σε πολυσύχναστες ακτές υπενθυμίζει την εγγύτητα της θαλάσσιας ζωής με τον αστικό ιστό. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό υποβρύχιο βίντεο καταγράφει μια θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα να κολυμπά στα νερά της λίμνης Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και μυστηριώδη σημεία της, το γνωστό «Πηγάδι του Διαβόλου».

Η παρουσία της χελώνας στο σημείο αποτελεί ένα ξεχωριστό θέαμα, με το βίντεο να αποτυπώνει την ήρεμη κίνησή της στον βυθό, σε ένα τοπίο που κρύβει μοναδικές εικόνες και εκπλήξεις για όσους έχουν την ευκαιρία να το εξερευνήσουν κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Η καρέτα-καρέτα (Caretta caretta), ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα θαλάσσια είδη της Μεσογείου, δεν αποτελεί άγνωστη παρουσία στις θάλασσες της Αττικής.

Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί θεάσεις της σε παραλίες της περιοχής, ακόμη και κοντά σε πολυσύχναστες ακτές, υπενθυμίζοντας ότι η θαλάσσια ζωή βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον αστικό ιστό απ' όσο συχνά φανταζόμαστε.