Φωτιά σε έκταση με καλάμια στην Καλαμάτα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας κοντά στον βιολογικό καθαρισμό.

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών και δημοτικών υπηρεσιών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, υδροφόρες, μηχανήματα Δήμου και εθελοντική ομάδα.

Παρών στο σημείο είναι και όχημα του ΔΕΔΔΗΕ για υποστήριξη.

Η Πυροσβεστική εκφράζει αισιοδοξία ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με καλαμιώνες και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΡΤ

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Στην περιοχή βρίσκεται επίσης και όχημα του ΔΕΔΔΗΕ.

Παρά την ένταση των ανέμων, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς εκφράζουν αισιοδοξία ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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