Τήνος: Η στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε χρωματοπωλείο στην Τήνο, με την Πυροσβεστική να φτάνει στις 7:45 και να επιχειρεί με 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε πτώση τμημάτων του κτηρίου και τραυμάτισε έναν αστυνομικό.

Δύο πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Πάνω από το χρωματοπωλείο βρίσκεται κατοικία, αλλά οι ένοικοί της απουσίαζαν την ώρα της φωτιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Από τύχη γλύτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε χρωματοπωλείο της Τήνου, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες στην περιοχή Παλλάδας, με την Πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο κατά τις 7:45. Συνολικά 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο σημείο υπήρχαν αστυνομικοί, καθώς και πολίτες.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν η Αστυνομία, υδροφόρα του Δήμου Τήνου, καθώς και εθελοντές, συμβάλλοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης του περιστατικού.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της έκρηξης, η οποία ήταν τόσο σφοδρή που οδήγησε δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο.

Η κάμερα αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης, ενώ στο σημείο βρισκόταν ένας αστυνομικός, καθώς και ένας περαστικός που μόλις είχε απομακρυνθεί. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε την πτώση τμημάτων του κτηρίου, τα οποία μάλιστα τραυμάτισαν τον αστυνομικό.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δύο πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες είναι καλά στην υγεία τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι ακριβώς πάνω από το κατάστημα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται κατοικία. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ένοικοί της απουσίαζαν την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

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