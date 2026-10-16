Φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε γκαράζ πλοίου

Snapshot Εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά σε όχημα εντός γκαράζ πλοίου κατά τη διάρκεια πλου από Μύκονο προς Σύρο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα του πλοίου χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή περαιτέρω ζημιές.

Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύρου, όπου το εμπλεκόμενο όχημα εκφορτώθηκε. Snapshot powered by AI

Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε Φ.Ι.Χ. όχημα που βρισκόταν στο γκαράζ του πλοίου «Eurochampion Jet 2», κατά τη διάρκεια πλου από Μύκονο για Σύρο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα και το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμένα Σύρου, προερχόμενο από Σαντορίνη, Ίο, Νάξο και Μύκονο με 370 επιβάτες, 34 άτομα πλήρωμα, 46 Ι/Χ ΚΑΙ 8 Δ/Κ.

Το εμπλεκόμενο όχημα εκφορτώθηκε στο λιμάνι της Σύρου και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή λοιπές ζημιές.

Μετά από επιθεώρηση κλιμακίου της Λιμενικής Αρχής, το πλοίο απέπλευσε προς συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του για Πειραιά με 384 επιβάτες, 34 άτομα πλήρωμα, 46 Ι/Χ ΚΑΙ 8 Δ/Κ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ελάχιστο χρόνο αντιμετωπίστηκε περιστατικό φωτιάς σε Ι.Χ. όχημα στο EUROCHAMPION JET 2, κατά τη διάρκεια του πλου από τη Μύκονο προς τη Σύρο.

Ειδικότερα, μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού πυρασφάλειας στον χώρο του άνω γκαράζ, το πλήρωμα κινητοποιήθηκε αμέσως, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε το μόνιμο σύστημα καταιονισμού του πλοίου και με την παράλληλη χρήση φορητών πυροσβεστήρων έσβησε η φωτιά που εντοπίστηκε σε Ι.Χ. όχημα.

Το πλοίο μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας και την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρασφάλειας του πλοίου, η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα με απόλυτη επιτυχία.

Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και του πλοίου παραμένει πάντοτε η απόλυτη προτεραιότητα μας».

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