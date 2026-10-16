Ηράκλειο: Άγριος καβγάς σε περίπτερο - Περαστικός επιτέθηκε σε πελάτη

Snapshot Στο κέντρο του Ηρακλείου σημειώθηκε έντονος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης.

Ο πελάτης που εξυπηρετούνταν δέχθηκε ξαφνική επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα.

Η εργαζόμενη του περιπτέρου ήταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.

Μετά τον καβγά, οι δύο άνδρες αποχώρησαν από το σημείο. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Ηρακλείου, έπειτα από καγβά δύο ανδρών.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο CRETA24, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής, στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης, όταν τη στιγμή που η εργαζόμενη στο περίπτερο εξυπηρετούσε έναν άνδρα, εκείνος δέχθηκε ξαφνική επίθεση από έναν άγνωστο.

Περαστικοί που είδαν το περιστατικό, έκαναν λόγο για έντονη λογομαχία, ενώ το σκηνικό διήρκησε για λίγα λεπτά.

Μάλιστα, ο καβγάς είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο περίπτερο, ενώ σε κατάσταση σοκ ήταν η εργαζόμενη του περιπτέρου.

Αμέσως μετά τον καβγά και οι δύο άνδρες αποχώρησαν.

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