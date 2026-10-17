Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από θαλάσσια περιοχή στη Γεωργιούπολη

Snapshot Ένας 57χρονος υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «ΚΟΥΡΝΑ» Γεωργιούπολης Χανίων.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένας 57χρονος υπήκοος Ουγγαρίας, από τη θαλάσσια περιοχή «Κουρνά» Γεωργιούπολης Χανίων.

Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

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