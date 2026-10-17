Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από θαλάσσια περιοχή στη Γεωργιούπολη
Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
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- Ένας 57χρονος υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «ΚΟΥΡΝΑ» Γεωργιούπολης Χανίων.
- Ο 57χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
- Παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένας 57χρονος υπήκοος Ουγγαρίας, από τη θαλάσσια περιοχή «Κουρνά» Γεωργιούπολης Χανίων.
Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.
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