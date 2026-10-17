Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

Snapshot Αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη άφησε κάτω τον εξοπλισμό του, συμπεριλαμβανομένου του όπλου, για να τσακωθεί με πολίτη.

Ο τσακωμός ξεκίνησε όταν ο πολίτης ζήτησε εξηγήσεις για τις κλήσεις που έκοβε ο αστυνομικός σε οχήματα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε με ανταλλαγή ύβρεων και σωματική αντιπαράθεση.

Συνάδελφος του αστυνομικού και περαστικοί παρενέβησαν και σταμάτησαν τον καβγά.

Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη καθώς αστυνομικός μετά από τσακωμό με πολίτη αποφάσισε να λύσει τη διαφορά με τα... χέρια, αφήνοντας κάτω την εξάρτησή του, ανάμεσά τους και το όπλο του!

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο πολίτης ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό γιατί έκοβε κλήσεις σε οχήματα. Σύντομα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον ένστολο, μετά από ανταλλαγή ύβρεων με τον πολίτη, να βγάζει τον εξοπλισμό του, αφήνοντάς τον στο πεζοδρόμιο, για να μπορέσει να παίξει... ξύλο!

Ευτυχώς, ο συνάδελφός του αλλά και περαστικοί κατάφεραν να χωρίσουν τους δυο άνδρες ενώ έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.

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