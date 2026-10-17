Κοζάνη: Σοβαρό ατύχημα με κυνηγούς - Ένας άνδρας τραυματίας από σφαίρα

Σοβαρό ατύχημα το μεσημέρι του Σαββάτου σε κυνηγετική εξόρμηση σε περιοχή της Κοζάνης, με έναν άνδρα να τραυματίζεται από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με το kozanimedia, ο άνδρας φέρεται να τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα από σφαίρα που εξοστρακίστηκε μετά από πυροβολισμό που ο ίδιος φέρεται να είχε ρίξει.

Ο τραυματίας, ο οποίος κατάγεται από χωριό της περιοχής, μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.