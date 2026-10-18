ΕΥΔΑΠ: Πού θα υπάρξει σήμερα διακοπή της υδροδότησης

Σε ποιες περιοχές θα γίνει σήμερα διακοπή της υδροδότησης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΕΥΔΑΠ: Πού θα υπάρξει σήμερα διακοπή της υδροδότησης
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπή υδροδότησης για σήμερα Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ σε δύο περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα:

Θρακομακεδόνες (Μακεδονομάχων και Αρχελάου)

Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 11:00πμ, εκτός απροόπτου.

Πειραιάς – Καστέλλα (Σηραγγίου και Σφακίων)

Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 3:00μμ, εκτός απροόπτου.

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