Θεσσαλονίκη: Έριχναν οικοδομικά απόβλητα και συνελήφθησαν

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Έριχναν οικοδομικά απόβλητα και συνελήφθησαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ημεδαποί ηλικίας 46 και 23 ετών συνελήφθησαν για ανεξέλεγκτη απόρριψη οικοδομικών αποβλήτων σε αγροτική έκταση του δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης.
  • Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας ενώ πετούσαν μπάζα, ξύλινα έπιπλα, πλαστικά και άλλα ογκώδη αντικείμενα.
  • Τα απόβλητα προέρχονταν από μάντρα επιχείρησης οικοδομικών υλικών, της οποίας οι δύο άντρες είναι συνδιαχειριστές.
  • Ο 46χρονος είχε προχωρήσει σε παρόμοιες παράνομες απορρίψεις στο ίδιο σημείο το 2026, με συμμετοχή και του 23χρονου σε ορισμένες περιπτώσεις.
  • Κατασχέθηκαν το φορτηγό και η ρυμουλκούμενη καρότσα, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Δύο ημεδαποί, ηλικίας 46 και 23 ετών, συνελήφθησαν για ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε αγροτική έκταση του δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άντρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, την ώρα που, επιβαίνοντας σε φορτηγό με ρυμουλκούμενη καρότσα, απέρριπταν απόβλητα από ανακαινίσεις και εκσκαφές, καθώς και ογκώδη αντικείμενα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτίο περιλάμβανε μπάζα, ξύλινα έπιπλα, πλαστικά, νάιλον, υφάσματα και απόβλητα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα απόβλητα είχαν παραληφθεί από μάντρα επιχείρησης οικοδομικών υλικών στη Θεσσαλονίκη, της οποίας συνδιαχειριστές είναι οι δύο συλληφθέντες. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος είχε προχωρήσει σε ανάλογες απορρίψεις στο ίδιο σημείο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν παρών και ο 23χρονος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν το φορτηγό και η ρυμουλκούμενη καρότσα. Παράλληλα, κλήθηκε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών παραβάσεων. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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