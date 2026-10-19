Τραγωδία στον Τύρναβο: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Snapshot Ένας 53χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στον Τύρναβο γύρω στις 5 το πρωί.

Τον άτυχο άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του ο αδελφός του όταν δεν ξύπνησε για τη δουλειά.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την άμεση επέμβαση του ασθενοφόρου, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Θα διενεργηθεί νεκροψία για να καθοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Τυρνάβου η είδηση για τον ξαφνικόκ θάνατο ενός 53χρονου.

Σύμφωνα με το paidis.com, ο 53χρονος επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής σπίτι του, μίλησε με τη μητέρα του και στη συνέχεια πήγε για ύπνο. Το πρωί ο αδελφός του όταν είδε ότι δεν ξυπνούσε για να πάνε στη δουλειά μπήκε στο δωμάτιο και αντίκρισε τον 53χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Προσπάθησε να τον επαναφέρει και κάλεσε ασθενοφόρο, αλλά δυστυχώς οι διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό του. Αναμένεται να γίνει άμεσα νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

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