Λαμία: Έπιασαν... επίδοξους «διαρρήκτες» 10 και 11 ετών την ώρα που έμπαιναν σε σπίτι
Οι δύο ανήλικοι μόλις είχαν εισέλθει στον κήπο του σπιτιού
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Δύο ανήλικοι Ρομά ηλικίας 10 και 11 ετών συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε σπίτι στα Γαλανέικα Λαμίας.
- Οι ανήλικοι εγκλωβίστηκαν από συγγενή του ιδιοκτήτη και προσήχθησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου σχηματίστηκε δικογραφία και για τους γονείς τους.
- Οι γονείς των παιδιών αναζητούνται για παραμέληση εποπτείας και ενδέχεται να συλληφθούν.
Την ώρα που πήγαν να μπουν σε σπίτι, πιάστηκαν δύο ανήλικοι Ρομά, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στα Γαλανέικα Λαμίας.
Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δύο πιτσιρικάδες ηλικίας 10 και 11 ετών, μόλις είχαν εισέλθει στον κήπο του σπιτιού, όταν από το σημείο πέρασε συγγενής του ιδιοκτήτη, τους έβαλε τις φωνές και σε λίγες στιγμές τους είχαν εγκλωβίσει.
Τα δύο παιδιά προσήχθησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία με τα ονόματα και των γονέων τους, οι οποίοι και αναζητούνται για να συλληφθούν με την κατηγορία της παραμέλησής της εποπτείας τους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χάρης Μαμουλάκης: Παραιτήθηκε από βουλευτής
10:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συρτοτσιφτετέλια και άλλα: Tραγούδια για...τα πανηγύρια
08:58 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια θα καταβληθούν από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ μέχρι την Παρασκευή
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ