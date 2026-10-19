Λαμία: Έπιασαν... επίδοξους «διαρρήκτες» 10 και 11 ετών την ώρα που έμπαιναν σε σπίτι

Snapshot Δύο ανήλικοι Ρομά ηλικίας 10 και 11 ετών συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε σπίτι στα Γαλανέικα Λαμίας.

Οι ανήλικοι εγκλωβίστηκαν από συγγενή του ιδιοκτήτη και προσήχθησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου σχηματίστηκε δικογραφία και για τους γονείς τους.

Οι γονείς των παιδιών αναζητούνται για παραμέληση εποπτείας και ενδέχεται να συλληφθούν. Snapshot powered by AI

Την ώρα που πήγαν να μπουν σε σπίτι, πιάστηκαν δύο ανήλικοι Ρομά, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στα Γαλανέικα Λαμίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δύο πιτσιρικάδες ηλικίας 10 και 11 ετών, μόλις είχαν εισέλθει στον κήπο του σπιτιού, όταν από το σημείο πέρασε συγγενής του ιδιοκτήτη, τους έβαλε τις φωνές και σε λίγες στιγμές τους είχαν εγκλωβίσει.

Τα δύο παιδιά προσήχθησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία με τα ονόματα και των γονέων τους, οι οποίοι και αναζητούνται για να συλληφθούν με την κατηγορία της παραμέλησής της εποπτείας τους.

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