Αιγάλεω: Οπαδικό επεισόδιο με θύματα 4 νεαρούς - Δέχθηκαν επίθεση με κλομπ και ρόπαλα από 40 άτομα

Η επίθεση είχε οπαδικά κίνητρα και έγινε μετά από ερώτηση για την ομάδα που υποστήριζαν οι νεαροί

Μιχάλης Παπαδάκος

Αιγάλεω: Οπαδικό επεισόδιο με θύματα 4 νεαρούς - Δέχθηκαν επίθεση με κλομπ και ρόπαλα από 40 άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερις νεαροί δέχθηκαν επίθεση με κλομπ και ρόπαλα από ομάδα περίπου 40 ατόμων στο Αιγάλεω.
  • Η επίθεση είχε οπαδικά κίνητρα και έγινε μετά από ερώτηση για την ομάδα που υποστήριζαν οι νεαροί.
  • Οι τραυματίες είναι δύο 21χρονοι και δύο 18χρονοι με ελαφρά τραύματα, όπως εκδορές και μώλωπες.
  • Οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες και πεζοί.
  • Η αστυνομία συλλέγει καταθέσεις και εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίηση των δραστών.
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Θύματα άγριου ξυλοδαρμού έπεσαν τέσσερις νεαροί που δέχθηκαν επίθεση από μια ομάδα περίπου 40 ατόμων στο Αιγάλεω. Η επίθεση είχε οπαδικά κίνητρα.

Συγκεκριμένα, το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Λήμνου και Σουλίου στο Αιγάλεω από μία ομάδα περίπου 40 χούλιγκαν. Οι δράστες πλησίασαν τους νεαρούς και τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε».

Άμεσα ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός, με κάποιους από τους χούλιγκαν να χρησιμοποιούν ρόπαλα και κλομπ για να επιτεθούν στην παρέα. Κατά πληροφορίες, δύο 21χρονοι και δύο 18χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά από τα χτυπήματα που δέχθηκαν, έχοντας κυρίως εκδορές και μώλωπες. Στη συνέχεια η ομάδα των 40 δραστών εξαφανίστηκε από το σημείο χρησιμοποιώντας, κάποιοι με μοτοσικλέτες και κάποιοι πεζοί, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρεί να ταυτοποιήσει τους δράστες μέσω λήψης καταθέσεων από βιντεοληπτικό υλικό.

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