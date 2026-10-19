Ομόνοια: Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από παράθυρο ή κατ' άλλες πληροφορίες από μπαλκόνι ξενοδοχείου
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Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ένας άνδρας έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από παράθυρο ή κατ' άλλες πληροφορίες από μπαλκόνι ξενοδοχείου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γερανίου και Πειραιώς και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομική δύναμη.
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