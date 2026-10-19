Αμαλιάδα: Συνελήφθη 35χρονος για την επίθεση σε εκπαιδευτικό

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πώς περιγράφει η εκπαιδευτικός τα όσα έζησε

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αμαλιάδα: Συνελήφθη 35χρονος για την επίθεση σε εκπαιδευτικό
ΕΛΛΑΔΑ
6'
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  • Συνελήφθη 35χρονος στην Αμαλιάδα για επίθεση και απόπειρα παράσυρσης εκπαιδευτικού με όχημα.
  • Η εκπαιδευτικός Όλγα Αναγνωστοπούλου δέχθηκε βίαιη επίθεση όταν προσπάθησε να προστατεύσει νεαρή γυναίκα από τον άνδρα.
  • Ο άνδρας πρώτα έσπρωξε την εκπαιδευτικό και στη συνέχεια έστρεψε το αυτοκίνητό του προς το μέρος της στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας της κάταγμα.
  • Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας στον Πύργο με μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό.
  • Η εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση και νοσηλεύτηκε με γύψο μετά τον τραυματισμό της.
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Συνελήφθη μετά τον εντοπισμό του ο άνδρας που κατηγορείται ότι επιτέθηκε και επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά του εκπαιδευτικό, σε κεντρικό σημείο της Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, ενώ τον χειρισμό της υπόθεσης έχει πλέον αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας στον Πύργο.

«Πάτησε γκάζι και ήρθε κατά πάνω μου»

Τα όσα τρομακτικά έζησε στην Αμαλιάδα περιέγραψε η εκπαιδευτικός Όλγα Αναγνωστοπούλου, η οποία καταγγέλλει ότι δέχθηκε βίαιη επίθεση από νεαρό άνδρα, όταν επιχείρησε να προστατεύσει μια κοπέλα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς», ο ίδιος λίγο αργότερα κατεύθυνε το αυτοκίνητό του προς το μέρος της, ανεβαίνοντας στο πεζοδρόμιο. Η εκπαιδευτικός υπέστη κάταγμα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας.

«Ακούω γκάζια, γυρνάω πίσω μου και βλέπω το ίδιο κόκκινο αυτοκίνητο να έρχεται, όχι ευθεία στον δρόμο, αλλά κατά πάνω μου στο πεζοδρόμιο», ήταν τα πρώτα λόγια της εκπαιδευτικού Όλγας Αναγνωστοπούλου, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε στην πλατεία Αγίου Αθανασίου.

Η ίδια υποστήριξε ότι βρέθηκε στο στόχαστρο ενός νεαρού άνδρα, όταν προσπάθησε να παρέμβει φωναχτά προκειμένου να προστατεύσει μια νεαρή κοπέλα. Όπως καταγγέλλει, η παρέμβασή της είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί βίαιο σπρώξιμο και να πέσει στο έδαφος, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή της, ο φερόμενος ως δράστης εκτρέποντας το όχημά του κινήθηκε προς το μέρος της πάνω στο πλακόστρωτο, σε μια επικίνδυνη ενέργεια που η ίδια χαρακτηρίζει ως απόπειρα σε βάρος της ζωής της.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπαιδευτικός, το περιστατικό ξεκίνησε όταν η ίδια κατευθυνόταν προς το όχημά της προκειμένου να μεταβεί στα Λεχαινά για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Όπως ισχυρίζεται, στην πλατεία Αγίου Αθανασίου, περί τις 15:15, αντιλήφθηκε ένα νεαρό άνδρα να συμπεριφέρεται βίαια σε μια κοπέλα.

Η ίδια περιέγραψε την έναρξη του επεισοδίου όπως το βίωσε: «Το μεσημέρι που ήμουν στη πλατεία Αγίου Αθανασίου μόνη, περπατούσα γιατί δεν είχα παρκάρει πολύ μακριά από το σημείο. Πήγαινα στο αυτοκίνητό μου για να φύγω για Λεχαινά που είχα μάθημα. Στην πλατεία επάνω, υπήρχε ένα ζευγάρι, αν και δεν ήξερα αν είναι ζευγάρι, ένας νέος άντρας με μια νέα κοπέλα, πολύ καλοβαλμένοι στα ρούχα τους και στο ντύσιμό τους, στην εμφάνισή τους γενικότερα. Αυτός την έσπρωχνε συνέχεια, βήμα και σπρωξιά, και της φώναζε και της έλεγε “προχώρα ρε, προχώρα ρε”. Εγώ ήμουν μακριά τους, δεν πήγα κοντά τους, ούτε τους αποκάλεσα με κάποια λέξη κακή, παρά μονάχα είπα “Άσε την κοπέλα. Κοπέλα μου έλα εδώ αν θες”. Αυτός με κοίταξε λίγο, η κοπέλα άλαλη, δεν είπε τίποτα, στρίψανε δεξιά στη γωνία στο τέλος της πλατείας και μπήκαν στο αυτοκίνητό τους».

«Με έσπρωξε με τα δύο του χέρια στις πλάτες»

Η προσπάθειά της να προστατεύσει την άγνωστη γυναίκα προκάλεσε την ακαριαία και επιθετική αντίδραση του νεαρού. Όπως κατήγγειλε η εκπαιδευτικός, ο νεαρός άνδρας επέστρεψε με άγριες διαθέσεις προς το μέρος της.

Περιγράφοντας τη στιγμή της σωματικής επίθεσης που δέχθηκε, ανέφερε: «Την έσπρωξε και μπήκε στο αυτοκίνητο και εγώ είπα στην κοπέλα πάλι “Έλα σε μένα αν θες”. Δεν τον αποκάλεσα κάτι, δεν αναφέρθηκα σε αυτόν, ούτε του φώναξα. Φώναζα γενικά, γιατί όλα αυτά δε γινόταν να τα λέω σιωπηλά, παρά μόνο φωναχτά. Αυτός, αφού έβαλε την κοπέλα μέσα στο αυτοκίνητο, της έκλεισε την πόρτα του συνοδηγού, επέστρεψε σε μένα που δεν ήμουνα κοντά τους, ήμουνα πίσω τους. Μ’ έσπρωξε με τα δύο του χέρια στις δύο μου πλάτες, και με πέταξε πίσω. Σαν χλαπάτσα έπεσα ανάσκελα στον δρόμο».

«Ακούω γκάζια και βλέπω το αμάξι κατά πάνω μου»

Αμέσως μετά την πτώση της, αυτόπτες μάρτυρες και περίοικοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και παρέμεινε στο σημείο για αρκετά λεπτά συζητώντας με τους ανθρώπους που την βοήθησαν.

Ωστόσο, η εφιαλτική εμπειρία δεν σταμάτησε εκεί και λίγη ώρα αργότερα που αποχωρούσε μόνη της για να επιβιβαστεί στο όχημά της, ήρθε αντιμέτωπη με μια δεύτερη, ακόμη πιο επικίνδυνη ενέργεια.

Συγκλονισμένη, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της φερόμενης απόπειρας παράσυρσής της: «Ξεκίνησα μόνη μου. Αυτός μάλλον παραφύλαγε. Διότι, ενώ δεν φαινόταν πουθενά στον ορίζοντα και περπατούσα ολομόναχη στον δρόμο να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου για να πάω στα Λεχαινά, ακούω γκάζια, γυρνάω πίσω μου και βλέπω το ίδιο κόκκινο αυτοκίνητο να έρχεται, όχι ευθεία στον δρόμο, αλλά κατά πάνω μου στο πεζοδρόμιο. Είχε λοξοδρομήσει με γκάζι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, έκανα άκρη και άρπαξα αγκαλιά δύο κολόνες που είναι μαζί, μία σήμανσης και μια φωτισμού. Τις αγκαλιάζω, αυτός γυρνάει το τιμόνι του και φεύγει. Αυτό ήταν απόπειρα δολοφονίας. Οι κυρίες αυτό δεν το είδαν, αλλά είδαν το αμάξι που πέρασε. Ότι λοξοδρόμησε κατά πάνω μου, το είδα μόνο εγώ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ήταν και πολύ πιο νέος από μένα, ούτε την κοπέλα ξέρω. Απλά είπα “έλα εδώ κοπέλα μου”, γιατί βλέπω ότι η κοινωνία μας θέλει να μην αδιαφορούμε γι’ αυτό που συμβαίνει δίπλα μας».

Στο νοσοκομείο με κάταγμα

Μετά το συμβάν, η κ. Αναγνωστοπούλου μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και ακολούθως στο Νοσοκομείο Πύργου, στο οποίο και εφημέρευε το ορθοπεδικό τμήμα, όπου μετά από λεπτομερείς εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα και της τοποθετήθηκε γύψος.

Αργά το βράδυ, αφότου έφυγε από το Γ.Ν. Ηλείας, η εκπαιδευτικός μαζί με την κόρη της βρέθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαλιάδας, όπου και υπέβαλλαν μήνυση προς τον άνθρωπο αυτό, περιγράφοντας λεπτομερώς όλα όσα συνέβησαν.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές, που θα εξετάσουν προανακριτικό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και τις μαρτυρικές καταθέσεις που θα συγκεντρωθούν, για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την κ. Αναγνωστοπούλου, στο σημείο υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν την επίθεση, μερικοί εκ των οποίων την βοήθησαν και οι υπόλοιποι κατέγραψαν το όχημα, στοιχεία τα οποία θα αξιοποιηθούν από τις αρχές κατά την προανακριτική διαδικασία.

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