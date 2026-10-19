Σπέτσες: Τραυματίστηκε σοβαρά πλοίαρχος μετά από επίθεση κατά τη φόρτωση οχημάτων

Πέντε συλλήψεις για το περιστατικό

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σπέτσες: Τραυματίστηκε σοβαρά πλοίαρχος μετά από επίθεση κατά τη φόρτωση οχημάτων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πλοίαρχος επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση από οδηγούς φορτηγών και συγγενικά τους πρόσωπα κατά τη φόρτωση οχημάτων στις Σπέτσες.
  • Πέντε οδηγοί φορτηγών συνελήφθησαν για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη σωματική βλάβη και συμπλοκή, ενώ το πλοίο απέπλευσε με αντικαταστάτη πλοίαρχο.
  • Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού καταδίκασε την επίθεση ως τραμπουκική και μαφιόζικου τύπου, ζητώντας αυστηρές ποινικές διώξεις και ενίσχυση της προστασίας των πλοιάρχων.
  • Η ένωση τόνισε ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος τέθηκε σε κίνδυνο και υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση ανάληψη ευθυνών από τους αρμόδιους φορείς.
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Πρωτοφανή επίθεση δέχθηκε πλοίαρχος κατά τη διάρκεια φόρτωσης οχημάτων στις Σπέτσες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εις βάρος του πλοιάρχου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, που εκτελεί δρομολόγια στη γραμμή Κόστα Αργολίδας - Σπέτσες, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης οχημάτων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ).

Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΕΠΕΝ, ο πλοίαρχος δέχθηκε άγρια επίθεση από οδηγούς φορτηγών και συγγενικά τους πρόσωπα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε οδηγοί φορτηγών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το επεισόδιο εκδηλώθηκε στον καταπέλτη του πλοίου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου προς τις Σπέτσες.

Η Λιμενική Αρχή Πορτοχελίου ενημερώθηκε από τον πλοιοκτήτη και στο σημείο έσπευσε στέλεχός της, το οποίο εντόπισε τον πλοίαρχο στο κατάστρωμα, παρουσία οδηγών φορτηγών, να φέρει εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Δύο από τους εμπλεκόμενους οδηγούς, ηλικίας 25 ετών, μεταφέρθηκαν επίσης στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού, ενώ τρεις ακόμη οδηγοί, ηλικίας 51, 52 και 55 ετών, παρουσιάστηκαν στη Λιμενική Αρχή Πορτοχελίου. Και οι πέντε συνελήφθησαν για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη σωματική βλάβη και συμπλοκή.

Το πλοίο απέπλευσε τελικά για τις Σπέτσες, αφού προηγουμένως αντικαταστάθηκε ο τραυματισμένος πλοίαρχος.

«Η ανοχή τέλειωσε»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα η ΠΕΠΕΝ καταδικάζει το περιστατικό, κάνοντας λόγο για "τραμπουκική, μαφιόζικου τύπου επίθεση και βιαιοπραγία" σε βάρος του πλοιάρχου την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Η Ένωση καταγγέλλει ότι ο συνάδελφός τους δέχθηκε απρόκλητη και βάναυση επίθεση από συγκεκριμένους οδηγούς φορτηγών και συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ επιχειρούσε να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή φόρτωση του πλοίου.

"Οι δράστες δεν προκάλεσαν απλώς βαριά σωματική βλάβη στον Συνάδελφό μας", αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΕΠΕΝ, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος και διατάραξαν τη λειτουργία της πορθμειακής συγκοινωνίας.

Παράλληλα, ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης με βάση τις κακουργηματικές διατάξεις του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα και την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων, διαμηνύοντας σε αυστηρό τόνο ότι "Η ανοχή τέλειωσε".

Η Ένωση καλεί επίσης τις Λιμενικές Αρχές να ενισχύσουν την προστασία των πλοιάρχων και των ναυτικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική τους ακεραιότητα.

"Είναι αδιανόητο να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα και η ίδια η ζωή των ανθρώπων της θάλασσας στο όνομα της ασυδοσίας του οποιουδήποτε", τονίζει. Καταλήγοντας, η ΠΕΠΕΝ δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό του τραυματισμένου πλοιάρχου και ζητεί από όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, "προτού θρηνήσουμε θύματα".

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