Φωτιά στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας - Επιχειρούν και τέσσερα αεροσκάφη
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
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