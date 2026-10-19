Φωτιά στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας - Επιχειρούν και τέσσερα αεροσκάφη

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας .

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