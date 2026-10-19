Περιπέτεια για γυναίκα στην Κρήτη – Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας
Επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματισμένης τουρίστριας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κρήτη, ύστερα από τον τραυματισμό στο πόδι της κατά τη διάρκεια πεζοπορίας
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Η επιχείρηση έλαβε χώρα στο φαράγγι της Ίμπρου στα Χανιά, όταν η γυναίκα χτύπησε το πόδι της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή της.
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