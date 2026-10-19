Ανατράπηκε τρακτέρ στην Κρήτη – Τραυματίστηκε ένας 26χρονος άνδρας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) στα Χανιά, όταν βαρύ όχημα ανατράπηκε στην περιοχή του Ντερέ, στον Δήμο Πλατανιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 26χρονου άνδρα.

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