Ανατράπηκε τρακτέρ στην Κρήτη – Τραυματίστηκε ένας 26χρονος άνδρας

Ένα βαρύ όχημα ανατράπηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Ντερέ στον Δήμο Πλατανιά, όπου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 26χρονου άνδρα. 

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Ανατράπηκε τρακτέρ στην Κρήτη – Τραυματίστηκε ένας 26χρονος άνδρας
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) στα Χανιά, όταν βαρύ όχημα ανατράπηκε στην περιοχή του Ντερέ, στον Δήμο Πλατανιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 26χρονου άνδρα.

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