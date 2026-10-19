Φωτιά τώρα σε σπίτι στα Πατήσια - Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο δρόμους

Snapshot Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Γρυπάρη από το ύψος των οδών Ορφανίδου και Ταβουλάρη.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στην περιοχή των Πατησίων, στην Αθήνα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρυπάρη, από το ύψος της οδού Ορφανίδου, καθώς και στην οδό Γρυπάρη, από το ύψος της οδού Ταβουλάρη.

Οι διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Πατησίων, με τους οδηγούς που κινούνται στο σημείο να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ή για το εάν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.