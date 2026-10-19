Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 70 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες - Επιχείρηση από τη Frontex

Snapshot Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 70 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Η επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στον εντοπισμό συμμετείχε επανδρωμένο εναέριο μέσο και σκάφος της δύναμης Frontex.

Οι περίπου 70 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Στον εντοπισμό λέμβου που μετέφερε περίπου 70 μετανάστες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 52 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Για τον εντοπισμό κινητοποιήθηκε επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή των επιβαινόντων από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Μετά την περισυλλογή τους, οι περίπου 70 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.