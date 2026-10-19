Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 70 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες - Επιχείρηση από τη Frontex
Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 70 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
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- Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 70 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.
- Η επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
- Στον εντοπισμό συμμετείχε επανδρωμένο εναέριο μέσο και σκάφος της δύναμης Frontex.
- Οι περίπου 70 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
- Στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Στον εντοπισμό λέμβου που μετέφερε περίπου 70 μετανάστες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 52 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.
Για τον εντοπισμό κινητοποιήθηκε επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή των επιβαινόντων από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Μετά την περισυλλογή τους, οι περίπου 70 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.