Έβρος: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός σε σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. με νταλίκα στα Δίκαια

Snapshot Ένας ηλικιωμένος οδηγός Ι.Χ. έχασε τη ζωή του σε σοβαρή σύγκρουση με νταλίκα τουρκικών πινακίδων στα Δίκαια Έβρου.

Ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο οδηγός της νταλίκας μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για ιατρικές εξετάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβεστική, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία για απεγκλωβισμό και ρύθμιση κυκλοφορίας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον κάθετο άξονα Αρδανίου - Ορμενίου, στο ύψος των Δικαίων, στον Έβρο, με θύμα έναν ηλικιωμένο οδηγό Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το radioevros, ο οδηγός φέρεται, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα που έφερε τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή και να αποβαίνει μοιραία για τον ηλικιωμένο.

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να του παρασχεθεί φροντίδα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο.