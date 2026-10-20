Λάρισα: Θλίψη για τον χαμό του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου - Το σπαρακτικό «αντίο» των εκπαιδευτικών

Snapshot Ο 4χρονος Μάριος-Νεκτάριος Καζάζης, μαθητής του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λάρισας, απεβίωσε πρόωρα, προκαλώντας θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και η διευθύντρια Αικατερίνη Καραγιώργου εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη και συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού.

Ο Μάριος-Νεκτάριος περιγράφεται ως «αληθινός μαχητής της ζωής» και η απώλειά του επηρέασε σημαντικά τη σχολική μονάδα και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η οικογένεια και η κοινότητα καλούνται να παραστούν για να αποχαιρετήσουν τον μικρό μαθητή στην τελευταία του κατοικία. Snapshot powered by AI

Σε βαρύ κλίμα πένθους αποχαιρετά η εκπαιδευτική κοινότητα της Λάρισας τον 4χρονο Μάριο-Νεκτάριο Καζάζη, μαθητή του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λάρισας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και η διευθύντρια, Αικατερίνη Καραγιώργου, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του μικρού μαθητή, κάνοντας λόγο για ένα παιδί που υπήρξε «αληθινός μαχητής της ζωής».

Όπως αναφέρεται στο συλλυπητήριο μήνυμα, ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τη σχολική μονάδα, τον προϊστάμενο, το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, τους συμμαθητές του, αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στους γονείς του και στην οικογένειά του», αναφέρει η διευθύντρια, ενώ το μήνυμα αποχαιρετισμού καταλήγει με συγκινητικά λόγια:

«Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας, Μάριε – Νεκτάριε, στην αγκαλιά των Αγγέλων…».

Η κηδεία του 4χρονου θα τελεστεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30, ενώ συγγενείς και φίλοι καλούνται να παραστούν για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.