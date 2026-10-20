Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Εγκαίνια στο ανακαινισμένο Γ' Εργαστήριο της Οδοντιατρικής Σχολής

Για την υλοποίηση του έργου, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές, με γνώμονα την ασφάλεια, την ακρίβεια και τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Newsroom

Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Εγκαίνια στο ανακαινισμένο Γ' Εργαστήριο της Οδοντιατρικής Σχολής
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο Γ’ Εργαστήριο της Σχολής, έργο που ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», και του Προέδρου του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στο πλαίσιο της σταθερής του συμβολής στην ενίσχυση της παιδείας και της δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Ίδρυμα απένειμε τρεις χρηματικές υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής.

Παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, του Υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου, του προέδρου της Οδοντιατρικής, Καθηγητή Νικόλαου Νικητάκη, του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Νίκου Θωμαΐδη, της Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Παγώνας Λάγιου, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και των πρωτοετών και φυσικά των βραβευθέντων φοιτητών, εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο Γ’ Εργαστήριο της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το οποίο αναβαθμίστηκε ουσιαστικά τόσο ως προς τη λειτουργικότητά του, όσο και ως προς το εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Για την υλοποίηση του έργου, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές, ανανέωση των εργαστηριακών πάγκων, του φωτισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των επιφανειών του χώρου, με γνώμονα την ασφάλεια, την ακρίβεια και τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν επίσης οι τρεις χρηματικές υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες της Οδοντιατρικής Σχολής, στο πλαίσιο της σταθερής στήριξης του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος» προς τους φοιτητές του ΕΚΠΑ τα τελευταία 5 χρόνια. Οι υπότροφοι επιλέχθηκαν με βάση την υψηλή ακαδημαϊκή τους επίδοση, σε συνδυασμό με οικονομικά κριτήρια οικογενειακού εισοδήματος.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος, δήλωσε: «Με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μάς συνδέει μια μακρά συνεργασία και η σημερινή μας παρουσία στην Οδοντιατρική Σχολή αποτελεί συνέχεια αυτής της κοινής προσπάθειας. Με την ανακαίνιση του Γ΄ Εργαστηρίου Οδοντιατρικής επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος, αντάξιου του σημαντικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται εδώ. Παράλληλα, με τις τρεις υποτροφίες θέλουμε να αναγνωρίσουμε έμπρακτα την προσπάθεια και την αριστεία των φοιτητών, αλλά και τη στήριξη των οικογενειών τους. Ευχόμαστε αυτή η ενίσχυση να αποτελέσει ένα ακόμη κίνητρο για τη συνέχιση της πορείας τους και για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Νικόλαος Νικητάκης, κατά την προσφώνησή του ανέφερε: «H ανακαίνιση του Γ΄ Εργαστηρίου Οδοντιατρικής κατέστη δυνατή χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος “Παύλος Γιαννακόπουλος”, το οποίο με την προσφορά του στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα την εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο και ευρύτερα την κοινωνία. Η σημαντική αυτή προσφορά δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών, αλλά επεκτείνεται και στη στήριξη των φοιτητών, μέσω της χορήγησης ετήσιων υποτροφιών σε φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρώτο έτος των σπουδών τους, συνδυάζοντας την επιβράβευση της ακαδημαϊκής αριστείας με την κοινωνική ευαισθησία και την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών».

Ο κ. Νικητάκης εξέφρασε, εκ μέρους του συνόλου της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τις θερμότερες ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη του Ιδρύματος για την πολύτιμη συμβολή τους στην πρόοδο της Σχολής και στη δημιουργία ακόμη καλύτερων προϋποθέσεων για τις επόμενες γενιές.

Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της σταθερής κοινωνικής συνεισφοράς του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση και προώθηση του αθλητισμού, της υγείας, της παιδείας και του πολιτισμού. Οι πυλώνες αυτοί αντικατοπτρίζουν τις αξίες του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς και τους τομείς στους οποίους άφησε το στίγμα του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:21LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Φόρεσε το πιο διάφανο και χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο after-party του Victoria’s Secret Show και έγινε viral

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η φιλόδοξη αποστολή για την εξερεύνηση του Φόβου: Η Ιαπωνία εκτόξευσε με επιτυχία διαστημόπλοιο προς δορυφόρο του Άρη

13:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πάρτι στα social media για την ποινή χάδι της ομοσπονδίας - Θα ξεχρεώσει σε 40 δευτερόλεπτα εργασίας

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης - «Ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου»

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης»: Ο CEO της Ryanair προειδοποιεί για τεράστιες ανατιμήσεις στα εισιτήρια

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος άνδρας της Ουαλίας είναι 107 ετών και αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του - «Ψάρι με πατάτες τηγανητές»

12:45ANNOUNCEMENTS

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία – Οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους fans

12:43ANNOUNCEMENTS

Κάθε τρίποντο, μια πράξη στήριξης στο «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης από το Giant Heart της Novibet και την ΚΑΕ Ηρακλής

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Τζια: Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν αεροσκάφη - Αναμένονται ακτοπλοϊκώς και πεζοπόρα τμήματα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Με πόσα καρύδια Βραζιλίας κινδυνεύετε από υπερβολική πρόσληψη σεληνίου – Τι θα συμβεί τότε

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Με δωρέα από το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανακαινίστηκε πλήρως το Γ' Εργαστήριο Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και απονεμήθηκαν τρεις υποτροφίες σε φοιτητές

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Δημόκριτο: «Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο»

12:27NEWSBOMB

Γαλλία: Συνελήφθη 40χρονος για την πυρκαγιά στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ

12:23ANNOUNCEMENTS

Η Μαριάννα Παπαθανασίου στο club του Σταυρού του Νότου την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

12:13ANNOUNCEMENTS

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή: Πρεμιέρα στο NOX την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

12:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» η Revolut - Προβλήματα στην τραπεζική εφαρμογή

12:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχη για γερά νεύρα στην πρωινή ζώνη - Το κεφάλαιο «Αταίριαστοι» και η Καινούργιου

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Τροχαίο με έναν νεκρό - Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του όταν ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα

12:00LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Κομψοί στα μαύρα στην πρεμιέρα όπερας στη Νέα Υόρκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για τον χαμό του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου - Το σπαρακτικό «αντίο» των εκπαιδευτικών

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Βίντεο κατέγραψε αστυνομικούς που φέρονται να λεηλατούν καταστήματα

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης»: Ο CEO της Ryanair προειδοποιεί για τεράστιες ανατιμήσεις στα εισιτήρια

12:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» η Revolut - Προβλήματα στην τραπεζική εφαρμογή

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Εάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25%, δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο πρωθυπουργός;»

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλάτσι: Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο 17χρονος Γιώργος Λυμπέρης από ανακοπή καρδιάς

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε - Η διαδικασία έκδοσης

10:47ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Συγχωνεύονται και καταργούνται 182 μονάδες και στρατόπεδα - Στόχος η εξοικονόμηση 100 εκατ. - Δημιουργούνται νέες μονάδες drones

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Έκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να μην είμαι εκεί» - Σοκάρει η καταγγελία για βιασμό σε τουαλέτα μπαρ κατά του Ράσελ Μπραντ

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Τζια: Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν αεροσκάφη - Αναμένονται ακτοπλοϊκώς και πεζοπόρα τμήματα

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πλησιάζει η ημέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση - Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ