Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 60χρονος μετά από πτώση σε υπόγειο οικοδομής

Snapshot Ένας 60χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε υπόγειο οικοδομής στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:45 το πρωί.

Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα απεγκλώβισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για περαιτέρω περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε 60χρονος, ύστερα από πτώση σε υπόγειο χώρο οικοδομής στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45 το πρωί, ενώ στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον τραυματία με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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