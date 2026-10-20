Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
Οι πυροσβέστες έσωσαν άνδρα που είχε εγκλωβιστεί
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- Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή Θεριανού του Δήμου Πατρέων αργά τη νύχτα.
- Έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα που δεν μπορούσε να μετακινηθεί λόγω της φωτιάς.
- Ο απεγκλωβισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στην αυλή και του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.
Φωτιά εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα σε σπίτι στην περιοχή Θεριανού, του Δήμου Πατρέων.
Σύμφωνα με το tempo24, η φωτιά πήρε διαστάσεις και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Πυροσβέστες μπαίνοντας εντός του σπιτιού εντόπισαν έναν άνδρα που εξαιτίας της φωτιάς δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και τον έβγαλαν στην αυλή του σπιτιού.
Ασθενοφόρο τον παρέλαβε και διασώστες του ΕΚΑΒ του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.
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