Φωτιά στη Φολέγανδρο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο.
- Το σημείο της πυρκαγιάς είναι δύσβατο, δυσχεραίνοντας την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
- Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πυροσβέστες, 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το σημείο που καίει η φωτιά είναι αρκετά δύσβατο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Οι δυνάμεις μετέβησαν στο νησί ακτοπλοϊκώς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:55 ∙ WHAT THE FACT
Τσερνόμπιλ: 40 χρόνια μετά, 6 ραδιενεργά σωματίδια κρύβουν μια απρόσμενη ανακάλυψη
15:50 ∙ SCENARIO
Η βία δεν ρίχνει την ακρίβεια, ούτε χτίζει το αύριο
15:37 ∙ ANNOUNCEMENTS
Από το λιμάνι μέχρι τον τερματισμό: Μια νύχτα γεμάτη Θεσσαλονίκη
15:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Φολέγανδρο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
15:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπισμός και διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Κρήτης
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ