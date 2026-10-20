Φωτιά στη Φολέγανδρο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά στη Φολέγανδρο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο.
  • Το σημείο της πυρκαγιάς είναι δύσβατο, δυσχεραίνοντας την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πυροσβέστες, 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το σημείο που καίει η φωτιά είναι αρκετά δύσβατο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Οι δυνάμεις μετέβησαν στο νησί ακτοπλοϊκώς.

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