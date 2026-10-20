Φωτιά στη Φολέγανδρο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο.

Το σημείο της πυρκαγιάς είναι δύσβατο, δυσχεραίνοντας την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πυροσβέστες, 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το σημείο που καίει η φωτιά είναι αρκετά δύσβατο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Οι δυνάμεις μετέβησαν στο νησί ακτοπλοϊκώς.

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