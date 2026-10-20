Άρτα: Παιδί 3,5 ετών εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του - Συνελήφθησαν ο παππούς και ο πατέρας του

Snapshot Παιδί 3,5 ετών βρέθηκε να κυκλοφορεί μόνο του στην Άρτα, χωρίς επιτήρηση.

Μια γυναίκα ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες εντόπισαν το παιδί και ξεκίνησαν αναζητήσεις.

Ο παππούς του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο λόγω έλλειψης επίβλεψης.

Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη επίσης για το ίδιο αδίκημα αφού εμφανίστηκε στην Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Ένα παιδάκι, περίπου 3,5 ετών, εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του και χωρίς επιτήρηση στην Άρτα, το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τις αρχές ειδοποίησε διερχόμενη γυναίκα, οι οποίες μετέβησαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν το μικρό παιδί.

Ακολούθησαν αναζητήσεις στην περιοχή, κατά τις οποίες εντοπίστηκε ο παππούς του νηπίου και όπως προέκυψε, η προσοχή του είχε διαφύγει, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί χωρίς επίβλεψη στον δρόμο.

Ο παππούς συνελήφθη για έκθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος παρουσιάστηκε στη συνέχεια αυτοβούλως στην Αστυνομία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

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