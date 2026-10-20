Πρέβεζα: Θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε στον βυθό κοντά στον Μύτικα - Σε βάθος 21 μέτρων

Snapshot Το αντικείμενο βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης από καταδυτικό κέντρο στην περιοχή.

Το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε άμεσα για το εύρημα ώστε να ξεκινήσουν οι κατάλληλες ενέργειες.

Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή ανάσυρση και διαχείριση του αντικειμένου σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Snapshot powered by AI

Ένα αντικείμενο που ενδέχεται να είναι επικίνδυνο εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης στον θαλάσσιο χώρο της Πεταλούς, κοντά στον φάρο του Μύτικα στην Πρέβεζα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, βρέθηκε σε βάθος περίπου 21 μέτρων, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης που πραγματοποιούσε καταδυτικό κέντρο στην περιοχή.

Μόλις έγινε αντιληπτό το αντικείμενο, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν άμεσα το Λιμεναρχείο, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση του περιστατικού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθηθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή αντιμετώπιση του ευρήματος και την ανάσυρσή του από τον βυθό, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.