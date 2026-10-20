Έκλεψαν 25 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού στα Μεσόγεια - Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία τους

Snapshot Συνελήφθησαν 19 άτομα από περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, με καταγωγή από Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Μπανγκλαντές.

Η συμμορία δρούσε κυρίως τη νύχτα, εισβάλλοντας σε εργοτάξιο στην Παιανία και χρησιμοποιούσε κλεμμένα φορτηγά για τη μεταφορά των καλωδίων.

Έκαιγαν την εξωτερική επένδυση των καλωδίων σε απομονωμένα σημεία για να απομονώσουν τον χαλκό και να τον πουλήσουν.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν οι κάμερες ασφαλείας και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη των υπόπτων. Snapshot powered by AI

Στην εξάρθρωση οργανωμένης συμμορίας που φέρεται να είχε αφαιρέσει περίπου 25 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού, συνολικής αξίας που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 19 άτομα, έπειτα από συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να δρούσαν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, εισβάλλοντας σε εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας στην Παιανία, από όπου αφαιρούσαν μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού.

Για τη μεταφορά των κλοπιμαίων χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν επίσης κλαπεί. Στη συνέχεια, μετέφεραν τα καλώδια σε απομονωμένα σημεία, όπου έκαιγαν την εξωτερική τους επένδυση, προκειμένου να απομονώσουν τον χαλκό και να τον διαθέσουν προς πώληση.

Κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρονται να διαδραμάτισαν οι κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Η αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν οδήγησε στην ταυτοποίηση 19 υπόπτων, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Ακολούθησαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν καταγωγή από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και το Μπανγκλαντές.

Η υπόθεση αφορά φερόμενη οργανωμένη δράση με διακριτά στάδια, από την αφαίρεση των καλωδίων και τη μεταφορά τους έως την επεξεργασία τους για την απομόνωση του χαλκού. Η εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων, που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, αναδεικνύει το μέγεθος της υπόθεσης που διερευνά η ΕΛ.ΑΣ.