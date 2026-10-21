Κρήτη: Διάσωση 46 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
Η περισυλλογή των επιβαινόντων έγινε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ
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- Διασώθηκαν περίπου 46 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.
- Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.
- Η περισυλλογή των επιβαινόντων έγινε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
- Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
- Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες κατά τη διάσωση.
Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
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