Κρήτη: Διάσωση 46 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

Snapshot Διασώθηκαν περίπου 46 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Η περισυλλογή των επιβαινόντων έγινε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες κατά τη διάσωση. Snapshot powered by AI

Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.