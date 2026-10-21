Φθιώτιδα: Τραυματίστηκε 53χρονος κυνηγός στη Γιαννιτσού

Snapshot Ένας 53χρονος κυνηγός τραυματίστηκε στο πόδι μετά από πτώση σε ορεινή περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας κατά τη διάρκεια κυνηγετικής εξόρμησης.

Λόγω της δύσβατης τοποθεσίας, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης για τη μεταφορά του στο οδικό δίκτυο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης για ιατρική φροντίδα.

Αρχικά υπήρχαν φόβοι για τραυματισμό από ακούσιο πυροβολισμό, οι οποίοι διαψεύστηκαν καθώς ο τραυματισμός οφειλόταν σε πτώση.

Η κατάσταση της υγείας του 53χρονου δεν εμπνέει ανησυχία. Snapshot powered by AI

Ένα ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε ορεινή περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας, με θύμα έναν 53χρονο κυνηγό.

Το περιστατικό έγινε γνωστό γύρω στις 08:00 κατά τη διάρκεια κυνηγετικής εξόρμησης σε δύσβατη τοποθεσία, ανάμεσα στη Νέα και την Παλαιά Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης. Σύμφωνα με το LamiaReport, ο 53χρονος, έμπειρος κυνηγός, μπερδεύτηκε σε πυκνά βάτα, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στο πόδι. Λόγω του τραυματισμού και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, στάθηκε αδύνατο να επιστρέψει μόνος του στον δρόμο όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα και ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΑΤ Σπερχειάδας. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία, του παρείχαν συνδρομή και τον μετέφεραν με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την αντιμετώπιση του τραύματος στο πόδι.

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